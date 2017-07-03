Турция намерена построить собственный авианосец

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Реджеп Эрдоган заявил, что Турция планирует построить собственный авианосец. По словам турецкого лидера, в скором будущем необходимо вывести республику в лидеры военного кораблестроения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в скором времени Анкара собирается построить первый собственный авианосец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе", - сказал Эрдоган. Он отметил, что нужно вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения.

По словам турецкого лидера, с каждым годом растет необходимость в технологической независимости страны. Эрдоган также подчеркнул, что к 2023 году республика должна устранить свою зависимость от импорта.

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