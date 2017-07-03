Следствие по делу о гибели "пьяного" мальчика в ДТП завершено

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Полиция завершила расследование уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб "пьяный" шестилетний мальчик. В настоящее время идет процессуальная процедура - ознакомление сторон с материалами. После этого уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Правоохранительные органы завершили расследование скандального дела погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты нашли алкоголь, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

В данный момент закончены следственные действия и идет процедура ознакомления сторон с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Представитель областного главка МВД Татьяна Петрова отметила, что дело еще не передано в суд.

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