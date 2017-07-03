На Украине предложили назвать Крым "крымско-татарской автономией"

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Конституционная комиссия Украины предлагают изменить статус Крыма с "республики" на "крымско-татарскую автономию". Об этом сообщил депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь. Он не исключает, что работа над изменениями в конституцию продлится до конца лета.

Конституционная комиссия Украины предложила отказаться в Основном законе от термина "республика" и заменить его на "крымско-татарскую автономию". Об этом сообщил агентству РИА Новости депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь.

"Термин "республика" указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам", - сказал депутат. По его словам, комиссия предлагает в 134 статье конституции Украины определить, что "крымская автономия" - это форма развития "коренного населения полуострова - крымско-татарского народа".

Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлится до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко.

Россия неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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