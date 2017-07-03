Путин выразил соболезнования Меркель и Зеехоферу в связи с ДТП в Баварии

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Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ и премьер-министру Баварии в связи со страшной аварией на юго-востоке Германии. По последним данным, в результате ДТП с участием автобуса и грузовика погибли 18 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу в связи со страшной аварией с участием автобуса и грузовика на юго-востоке Германии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в понедельник на трассе А9 в Баварии туристический автобус, перевозивший 46 пассажиров, столкнулся с грузовиком и загорелся. Полиция Верхней Франконии заявила о гибели 18 человек в результате страшной аварии. Ангела Меркель выразила свои соболезнования и поблагодарила сотрудников экстренных служб за работу в "подобных ужасных ситуациях".

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