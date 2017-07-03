Жители подмосковного Клина перекрыли шоссе из-за отсутствия горячей воды

Теги: Общество забастовка подмосковье

Жители города Клин в Подмосковье устроили забастовку из-за того, что в их домах отключили воду на неопределенный срок. Люди вышли на трассу и парализовали движение по Ленинградскому проспекту на участке у Клина, требуя главу города приехать и решить этот вопрос.

Оставленные без горячей воды жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе. Об этом сообщает "Клинское телевидение" в Twitter.

Люди, как утверждается в сообщении, протестуют против отключения в домах горячей воды. В акции участвует более ста человек. На место уже прибыла полиция. Собравшиеся требуют, чтобы к ним приехал глава города и объяснил причины отключения горячей воды на неопределенный срок.

Перекрытие Ленинградского шоссе в Клину, который губернатор называет "культурной столицей".

Горожане требуют включить горячую воду! pic.twitter.com/3DYneF6bWM — Клинское телевидение (@TVklin) July 3, 2017

По разным данным, в результате забастовки была заблокирована либо улица в Клине, либо движение по федеральной трассе М-10 Москва — Санкт-Петербург, частью которой является Ленинградское шоссе.

По предварительной информации, жителям поселка отключили горячую воду согласно графику 13 июня. Ее должны были включить 27 июня, но так и не сделали этого.

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