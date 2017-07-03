Правительство запретило оставлять дошкольников в машинах без взрослых

Теги: Общество правительство пдд дети автомобиль дтп

В России запретили оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых. Детей в возрасте 7-11 лет можно будет перевозить только в автокреслах или пристегнутыми ремнями безопасности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в правила дорожного движения. Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, запрещается оставлять в автомобилях детей младше семи лет. Во время стоянки в машине вместе с ребенком должен находиться взрослый.

Также в распоряжении говорится, что перевозить детей в транспортных средствах можно только при использовании ремней безопасности и детских кресел. "В ходе испытаний было доказано, что другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия ДТП для ребенка", - поясняется на сайте правительства.

Читайте также:

Получение российских прав для работы на транспорте отменят для белорусов

Мощные автомобили предложили запретить для начинающих водителей