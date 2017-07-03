СМИ: береговая охрана Греции обстреляла турецкий корабль в Эгейском море

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Турецкий сухогруз был обстрелян катерами береговой охраны Греции. Инцидент произошел в Эгейском море. Отмечается, что береговая охрана потребовала, чтобы сухогруз пришвартовался на острове Родос для проверки, однако капитан турецкого корабля проигнорировал данное требование.

Катера береговой охраны Греции открыли огонь по турецкому сухогрузу в Эгейском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

По данным турецких СМИ, сухогруз двигался из порта Искендерун в Измитский залив Мраморного моря. Во время прохождения корабля в Эгейском море, греческие катера береговой охраны потребовали, чтобы судно пришвартовалось на острове Родос для проверки груза. Капитан сухогруза якобы проигнорировал это сообщение, после чего по кораблю был открыт огонь.

Впоследствии на корпусе судна было обнаружено 36 пулевых отверстий. Информации о пострадавших в результате данного инцидента пока нет. На место происшествия прибыли два турецких катера береговой охраны. В настоящее время сухогруз продолжает движение по запланированному маршруту.