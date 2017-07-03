Ушаков: встреча Путина и Трампа одинаково важна для России и США

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Кремль считает встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге одинаково важной как для России, так и для США. Помощник Путина Юрий Ушаков подчеркнул ее важность для международной стабильности. В настоящий момент, по его словам, двусторонние отношения находятся "практически на нуле".

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге – важный контакт для двусторонних и международных отношений. Об этом агентству ТАСС сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, эта встреча "действительно важна" для двусторонних и международных отношений. Он напомнил, что ранее состоялось несколько телефонных разговоров Путина и Трампа, чего "недостаточно", поскольку двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся "практически на нуле".

"Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, будет иметь первоочередное значение", - подчеркнул Ушаков.

Кремль рассчитывает, что темами встречи станут сразу несколько вопросов. Ушаков обратил внимание на публикации СМИ о том, что американская сторона намерена поднять темы Сирии и Украины. Он также рассчитывает, что Вашингтон избавит Москву от необходимости отвечать на отъем российской дипломатической собственности в США.

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