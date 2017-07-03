В Подмосковье восстановили снесенную ураганом пирамиду Голода

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В Истринском районе Московской области восстановили пирамиду инженера Александра Голода, снесенную ураганом 29 мая. Пока на этом месте будет стоять небольшая 14-метровая конструкция, однако в будущем там планируется построить большую пирамиду.

На Новорижском шоссе восстановили пирамиду инженера Александра Голода, которая была снесена ураганным ветром 29 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы в воскресенье как раз закончили возведение конструкции: это небольшая 14-метровая пирамида. Еще недели две, может две с половиной, уйдет на доведение ее до того состояния, когда ее можно будет посещать", - сказал Голод.

По его словам, в будущем на этом месте планируется построить большую пирамиду, однако для этого проекта нужен партнер. Голод добавил, что ее строительство может занять год-полтора.

29 мая на столичный регион обрушился ураган. В результате стихии погибли 18 человек, из них 12 - в Москве и шесть - в Подмосковье. Пострадали около 200 человек.

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