18:52, 03 июля 2017

Во Львове вандалы осквернили два мемориала ВОВ

Теги:  война  вандализм  памятник  история  Происшествие  украина

Во Львове вандалы осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны. С могилы Неизвестного солдата был украден бронзовый венок, а со скульптуры войнам ВОВ срезаны крупные элементы.

Неизвестные украли бронзовый венок с могилы Неизвестного солдата на территории мемориального комплекса Холм Славы во Львове, передает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного дела.

Кроме того, в Радеховском районе города с бронзовой скульптуры войнам Великой Отечественной войны были срезаны крупные элементы. По данному факту уже открыто уголовное производство.

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