Во Львове вандалы осквернили два мемориала ВОВ
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Во Львове вандалы осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны. С могилы Неизвестного солдата был украден бронзовый венок, а со скульптуры войнам ВОВ срезаны крупные элементы.
Неизвестные украли бронзовый венок с могилы Неизвестного солдата на территории мемориального комплекса Холм Славы во Львове, передает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.
В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного дела.
Кроме того, в Радеховском районе города с бронзовой скульптуры войнам Великой Отечественной войны были срезаны крупные элементы. По данному факту уже открыто уголовное производство.
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