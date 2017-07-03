Во Львове вандалы осквернили два мемориала ВОВ

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Во Львове вандалы осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны. С могилы Неизвестного солдата был украден бронзовый венок, а со скульптуры войнам ВОВ срезаны крупные элементы.