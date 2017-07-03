Сирия обвинила ОЗХО в нежелании расследовать химатаку в Идлибе

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Сирия обвинила Организацию по запрещению химического оружия в нежелании проводить объективное расследование апрельских событий в городе Хан-Шейхун. Эксперты организации отказались посетить этот город для взятия проб, хотя Дамаск не только направил им приглашение, но и пообещал доставить экспертов на место.

Сирия обвинила Организацию по запрещению химического оружия в нежелании проводить объективное расследование апрельских событий в городе Хан-Шейхун, передает "ТВ Центр".

Как заявили в Министерстве иностранных дел Сирии, эксперты организации отказались посетить этот город для взятия проб, хотя Дамаск не только направил им приглашение, но и пообещал доставить экспертов на место.

США и сирийская оппозиция обвиняют Арабскую республику в том, что 4 апреля правительственные силы якобы провели в Хан-Шейхуне химическую атаку, жертвами которой стали десятки человек.

На прошлой неделе Организация по запрещению химоружия заявила, что в городе был распылён зарин или подобный ему ядовитый газ. В Дамаске в связи с этим отметили, что представители организации на месте событий ни разу не были.