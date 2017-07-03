Сбивший пенсионерку в Подмосковье следователь УМВД уволен
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Сотрудник полиции, сбивший пенсионерку в подмосковном Подольске, уволен из органов внутренних дел. Ранее он скрылся с места ДТП. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены также непосредственные руководители полицейского. Возбуждено уголовное дело.
Следователь УМВД России по г.о. Подольск, который ранее за рулем иномарки сбил 79-летнюю москвичку и скрылся с места происшествия, уволен из органов внутренних дел.
"Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщила агентству ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители полицейского.
2 июля на Богородской улице в деревне Поливаново сотрудник УМВД по Подольску на личном автомобиле сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждении и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.
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