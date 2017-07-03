В сборной России по футболу опровергли слухи о конфликте в команде

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В национальной команде России по футболу опровергли информацию некоторых СМИ о конфликте между игроками и тренерским штабом. Отмечается, что на Кубке конфедераций в сборной была "рабочая атмосфера".

В сборной России по футболу опровергли информацию некоторых СМИ о конфликте между игроками и тренерским штабом. Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter

На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками! — Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2017 г.

"Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Советский спорт" сообщала о том, что у нескольких игроков национальной команды возник конфликт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым и футболисты намерены отказаться от выступлений за сборную России. Кроме того отмечалось, что несколько спортсменов закончили выступление за нее именно из-за плохих отношений с тренерским штабом.

На Кубке конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля в нашей стране, сборная России не смогла выйти из группы. Российские футболисты в стартовом матче обыграли команду Новой Зеландии, однако затем уступили Португалии и Мексике.

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