Украинским артистам могут запретить гастролировать по России
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете гастролей украинских артистов в России. Для нарушителей предлагается ввести уголовную ответственность. Инициатива принадлежит депутатам из националистической партии "Свобода".
Депутаты Верховной рады из националистической партии "Свобода" зарегистрировали в парламенте проект закона, запрещающий гастроли украинских артистов в России, а также российских - на Украине, передает ТАСС.
Исключение на въезд на Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию "агрессором", а также для тех, кто постоянно проживает на территории Украины.
Для тех, кто попытается нарушить нормы предложенного закона, депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе и уголовную.
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