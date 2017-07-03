Экс-министр обороны Украины пригрозил России взрывами

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Украинский политик Анатолий Гриценко, занимавший пост министра обороны в период президентства Виктора Ющенко, призвал к совершению терактов на территории России. По его мнению, на взрывы в Киеве и Мариуполе, в результате которых погибли несколько высокопоставленных силовиков, необходимо отвечать аналогично.

Украинский экс-министр обороны Анатолий Гриценко пригрозил взрывами в России в ответ на подрывы на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "112 Украина".

Он сказал, что между Украиной и Россией ведется война, которая выражается в убийствах, совершаемых в Киеве. Гриценко заявил, что гибель экс-разведчика минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного – не первое "показательное и наглое убийство украинских офицеров".

"Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", – заявил Гриценко.

В Киеве 27 июня в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Депутат Рады Антон Геращенко обвинил в его смерти спецслужбы России, однако не привел никаких доказательств.

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