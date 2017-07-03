Во Львове в синагогу бросили коктейль Молотова
Неизвестные бросили в синагогу во Львове коктейль Молотова. Он попал в стену между окнами, после чего упал во двор и сгорел. Ранее во Львове вандалы также осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны.
Неизвестные бросили в синагогу во Львове коктейль Молотова. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Инцидент произошел в синагоге на улице Братьев Михновских, 4. Кроме того, на улице Шолом-Алейхема, 12, где ранее находился бывший дом еврейской общины, вандалы написали оскорбительные надписи.
В горсовете заявили, что "строго осуждают" акты вандализма. Там также обратились к правоохранительным органам, чтобы "максимально оперативно расследовать эти действия".
Ранее в понедельник стало известно, что во Львове вандалы осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны. С могилы Неизвестного солдата был украден бронзовый венок, а со скульптуры войнам ВОВ срезаны крупные элементы.
Читайте также:
Украинский плакат про "инфекцию русского языка" высмеяли за ошибки
Экс-министр обороны Украины пригрозил России взрывами
Украинским артистам могут запретить гастролировать по России