Во Львове в синагогу бросили коктейль Молотова

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Неизвестные бросили в синагогу во Львове коктейль Молотова. Он попал в стену между окнами, после чего упал во двор и сгорел. Ранее во Львове вандалы также осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны.

Неизвестные бросили в синагогу во Львове коктейль Молотова. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Инцидент произошел в синагоге на улице Братьев Михновских, 4. Кроме того, на улице Шолом-Алейхема, 12, где ранее находился бывший дом еврейской общины, вандалы написали оскорбительные надписи.

В горсовете заявили, что "строго осуждают" акты вандализма. Там также обратились к правоохранительным органам, чтобы "максимально оперативно расследовать эти действия".

Ранее в понедельник стало известно, что во Львове вандалы осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны. С могилы Неизвестного солдата был украден бронзовый венок, а со скульптуры войнам ВОВ срезаны крупные элементы.

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