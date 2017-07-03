В Швеции из-за изнасилований отменили музыкальный фестиваль

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Музыкальный фестиваль Bravalla-2018 был отменен из-за участившихся случаев изнасилований в Швеции. После предыдущего подобного мероприятия в полицию поступило 11 сообщений о сексуальных домогательствах.

В Швеции из-за участившихся случаев сексуального насилия отменили музыкальный фестиваль Bravalla-2018. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Данное решение было принято после того, как одна молодая девушка заявила, что ее изнасиловали на предыдущем музыкальном фестивале. Всего же в полицию поступило 11 сообщений о сексуальных домогательствах во время мероприятия.

Премьер министр Швеции Штефан Лофвен выразил сожаление, что девушки подверглись такому обращению на музыкальном фестивале. По его словам, полицейским необходимо работать эффективнее. Лофвен также призвал к более оперативному проведению судебных разбирательств по данным инцидентам.