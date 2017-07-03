Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Кремле
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Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который находится с визитом в Москве. Лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля и с улыбками обменялись рукопожатиями. В дальнейшем на вечер понедельника у Путина и Си Цзиньпина запланирован неформальный обед.
Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который находится с визитом в Москве, передает ТАСС.
Лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля и с улыбками обменялись рукопожатиями в присутствии российских и китайских фотокорреспондентов. В дальнейшем на вечер понедельника у Путина и Си Цзиньпина запланирован неформальный обед.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы России и Китая пообщаются с представителями общественности, бизнеса и СМИ двух стран. "Завтра целый день - полноформатный официальный визит: двусторонние переговоры, подписание документов", - сказал он, отвечая на вопрос о планах Путина и Цзиньпина.
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