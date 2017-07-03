Названа причина гибели семи человек на озере под Челябинском

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Челябинские власти назвали причину гибели семи человек в результате опрокидывания лодки на озере в регионе. По их данным, трагедия произошла из-за одновременного перемещения пассажиров в заднюю часть судна.

В администрации Чесменского муниципального района заявили, что причиной опрокидывания лодки на озере в Челябинской области стало одновременное перемещение пассажиров в ее кормовую часть.

"Как сообщают в отделе ГО и ЧС администрации Чесменского района, в ходе движения нос лодки начал набирать воду. Из-за этого люди переместились на заднюю часть лодки. В результате плавательное средство опрокинулось", - приводит информацию пресс-службы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что накануне вечером на озере в Челябинской области перевернулась лодка. В результате этого погибли семь человек, в том числе четыре ребенка. По предварительным данным, водоем не оборудован ни для купания, ни для катания на лодке. Кроме того, ни у кого не было с собой спасательных жилетов. На месте ЧП в настоящее время работают спасатели и правоохранители, возбуждено уголовное дело.

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