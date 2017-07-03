Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались в неформальной обстановке

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Встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в Кремле. Лидеры общались в неформальной обстановке, обсудив основные темы предстоящих переговоров. Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Уже в шестой раз за время пребывания на посту главы КНР он посещает российскую столицу.

Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который находится с визитом в Москве.

Лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля и с улыбками обменялись рукопожатиями в присутствии российских и китайских фотокорреспондентов. После этого они отправились на неформальный обед.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, передает "ТВ Центр". Уже в шестой раз за время пребывания на посту главы КНР он посещает российскую столицу. В руководстве обеих стран отмечают, что отношения России и Китая сегодня можно считать наилучшими за многие годы. А лидеры поддерживают плотный, доверительный и содержательный диалог.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут во вторник. На повестке дня - вопросы развития экономического партнёрства, а также международные проблемы. Как отметили в Кремле, позиции Москвы и Пекина совпадают или близки по наиболее острым вопросам: конфликту в Сирии, ситуации на Корейском полуострове, кризису на востоке Украины.

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