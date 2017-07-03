Власти Подмосковья пообещали включить горячую воду жителям Клина

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Замминистра ЖКХ Московской области Владимир Мельник пообещал в течение суток подать горячую воду в дома подмосковного города Клин, жители которого из-за отключений перегородили движение по федеральной трассе М-10. Он подтвердил, что горячей воды в ряде домов Клина нет уже несколько дней после профилактики.

Власти Клина пошли навстречу жителям города и вернут горячую воду в дома в течение суток. Горячее водоснабжение отключили из-за задолженности перед поставщиками ресурсов, объяснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Горячей воды в ряде домов Клина нет уже несколько дней. Горячая вода придет в квартиры горожан в течение суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства со ссылкой на замглавы Владимира Мельника.

Отключение горячего водоснабжения произошло в 33 многоквартирных домах, где проживает почти 4,5 тысячи жителей. Из-за этого жители Клина ранее перекрыли движение в городе по Ленинградскому шоссе. Фотографии и видео опубликовало "Клинское телевидение".

По информации подмосковного МинЖКХ, отключение горячей воды произошло, потому что "газоснабжение котельной, подающей горячее водоснабжение на дома, было приостановлено из-за накопившейся задолженности перед поставщиками ресурсов".

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