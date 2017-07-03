Турция осудила стрельбу береговой охраны Греции по своему кораблю

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Анкара осудила действия греческих морских пограничников, которые открыли огонь по турецкому торговому судну в Эгейском море. В МИД Турции назвали эту стрельбу "безосновательной" и выразили надежду на то, что "подобное больше не повторится".

В МИД Турции осудили стрельбу греческой береговой охраны по турецкому грузовому судну в Эгейском море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

В турецком министерстве назвали эту стрельбу "безосновательной" и осудили действия греческих морских пограничников. МИД Турции также выразил надежду на то, что "подобное больше не повторится".

Ранее сообщалось, что турецкий сухогруз был обстрелян катерами береговой охраны Греции. Инцидент произошел в Эгейском море. Отмечалось, что береговая охрана потребовала, чтобы сухогруз пришвартовался на острове Родос для проверки, однако капитан турецкого корабля проигнорировал данное требование.

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