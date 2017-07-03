Янукович подал иск о защите деловой репутации

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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с иском к АО "Ощадбанк" о защите деловой репутации. Он требует опровержения информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова в госбанке более 1,15 миллиардов долларов.

В Печерский районный суд Киева поступил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к АО "Ощадбанк" о защите деловой репутации, передает "Интерфакс".

Янукович требует опровержения информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова в госбанке более 1,15 миллиардов долларов.

Интересы АО "Ощадбанк" представляют адвокаты GENTLS. "Истец не подтверждает доказательствами наличие у него деловой репутации, хотя требует ее защиты", - отметил управляющий партнер компании. По его словам, если по мнению адвокатов истца деловая репутация Януковича положительная, и она могла пострадать, то это необходимо доказать.

Ранее Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о государственной измене Януковича на 29 июня.

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