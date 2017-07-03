В Германии задержали "леворадикального экстремиста" перед саммитом G20

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В ФРГ задержан подозреваемый в планировании преступлений во время саммита G20. В ходе обысков по делу было обнаружено оружие, нелегальная пиротехника и химикаты. По данным СМИ, задержанный мужчина является "леворадикальным экстремистом".

В Германии задержали 30-летнего жителя города Росток, подозреваемого в планировании преступлений во время предстоящего саммита G20 в Гамбурге, пишет The Local.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух квартирах в Ростоке, а также в апартаментах в районе Хоэнфельде в Гамбурге и гараже в городе Бад-Доберан. В результате они обнаружили большое количество оружия, нелегальную и легальную пиротехнику, наполненные горючей жидкостью емкости, а также химикаты.

Житель Ростока останется под стражей до 10 июля, ему грозит обвинение в нарушении закона о хранении оружия и взрывчатых веществ. Как пишет Bild, задержанный был членом леворадикальных формирований.

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