Автомобиль врезался в толпу людей в Бостоне

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Автомобиль въехал в толпу прохожих недалеко от аэропорта Логан в американском городе Бостон. По предварительным данным полиции, как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Правоохранительные органы пока не признали этот инцидент терактом.

Обновление: наезд на толпу в Бостоне не является терактом

Неизвестный на автомобиле такси врезался в толпу прохожих в американском городе Бостон. Об этом сообщает телеканал CNN.

BREAKING: Injuries reported after vehicle strikes pedestrians in Boston near Logan International Airport https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/brrWEo4kjL — CNN (@CNN) 3 июля 2017 г.

Инцидент произошел недалеко от международного аэропорта Логан. По предварительным данным полиции, как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницы.

В настоящее время 56-летний водитель автомобиля задержан. Полицейские идентифицируют мужчину и выясняют все причины произошедшего. Правоохранительные органы пока не признали этот инцидент терактом.