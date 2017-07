Автомобиль врезался в толпу людей в Бостоне

Обновление: наезд на толпу в Бостоне не является терактом

Неизвестный на автомобиле такси врезался в толпу прохожих в американском городе Бостон. Об этом сообщает телеканал CNN.

BREAKING: Injuries reported after vehicle strikes pedestrians in Boston near Logan International Airport https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/brrWEo4kjL