21:38, 03 июля 2017

Автомобиль врезался в толпу людей в Бостоне

Теги:  В мире  сша  автомобиль  пострадавшие

Автомобиль въехал в толпу прохожих недалеко от аэропорта Логан в американском городе Бостон. По предварительным данным полиции, как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Правоохранительные органы пока не признали этот инцидент терактом.

Обновление: наезд на толпу в Бостоне не является терактом

Неизвестный на автомобиле такси врезался в толпу прохожих в американском городе Бостон. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел недалеко от международного аэропорта Логан. По предварительным данным полиции, как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницы.

В настоящее время 56-летний водитель автомобиля задержан. Полицейские идентифицируют мужчину и выясняют все причины произошедшего. Правоохранительные органы пока не признали этот инцидент терактом.

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