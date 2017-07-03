Кисляк и Шэннон обсудили подготовку встречи Путина и Трампа

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Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон обсудили ход подготовки предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге, а также ряд иных вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсудили предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться в Гамбурге на полях саммита G20, передает РИА Новости.

Как сообщили в Госдепе, стороны продолжили обсуждение тем, затронутых в беседах между госсекретарём США Рексом Тиллерсоном и главой МИД России Сергеем Лавровым. Шеннон и Кисляк также "обсудили предстоящую встречу между президентом Трампом и Путиным".

"Замгоссекретаря Шеннон и посол Кисляк также обсудили проведение новой встречи между Шенноном и замглавы МИД России Сергеем Рябковым, а также продолжающиеся попытки по разрешению вопросов, представляющих взаимную обеспокоенность в двусторонних отношениях", - сообщили в Госдепе.

Рябков и Шэннон ведут диалог по так называемым "раздражителям" в российско-американских отношениях. Первое заседание российско-американской рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, намечавшаяся на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции.

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