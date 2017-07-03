Президент Бразилии примет участие в саммите G20 в Гамбурге

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Мишел Темер примет участие в саммите G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Ранее сообщалось, что президент Бразилии принял решение отказаться от поездки на саммит из-за предъявленных ему обвинений в коррупции.

Президент Бразилии Мишел Темер будет принимать участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Подтверждаем, что президент поедет на саммит G20", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Темер принял решение отказаться от поездки в Гамбург. По данным бразильских СМИ, президент не хотел покидать страну на фоне обвинений в коррупции, которые были предъявлены ему генпрокурором Бразилии Родригу Жанотом. Сам Темер называл эти нападки "художественным вымыслом".

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