Главу чеченского Сбербанка разыскивают по делу об обналичке 1 млрд рублей
Теги: Уголовное дело чечня мвд сбербанк розыск
МВД Чечни объявило в розыск главу местного филиала Сбербанка. Саид-Магомеда Джабраилова подозревают в создании фирм-однодневок, через которые было обналичено более одного миллиарда рублей.
Руководитель отделения Сбербанка в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания более одного миллиарда рублей.
По предварительным данным, говорится в сообщении на сайте республиканского МВД, государству причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей.
"В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - уточнили в полиции.
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