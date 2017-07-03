Главу чеченского Сбербанка разыскивают по делу об обналичке 1 млрд рублей

Теги: Уголовное дело чечня мвд сбербанк розыск

МВД Чечни объявило в розыск главу местного филиала Сбербанка. Саид-Магомеда Джабраилова подозревают в создании фирм-однодневок, через которые было обналичено более одного миллиарда рублей.

Руководитель отделения Сбербанка в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания более одного миллиарда рублей.

По предварительным данным, говорится в сообщении на сайте республиканского МВД, государству причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей.

"В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - уточнили в полиции.

Читайте также:

Cудья в Чечне проходит по делу о хищении 5 млрд руб. из бюджета