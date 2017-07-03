"Перепутал педали": наезд на толпу в Бостоне не является терактом

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Полиция не признала наезд на толпу прохожих в Бостоне терактом. По их данным, произошедшее является обычным ДТП, так как водитель машины "перепутал педаль газа и тормоза". В результате происшествия пострадали не менее десяти человек.

В полиции Бостона заявили, что наезд на толпу людей недалеко от городского аэропорта Логан не является терактом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY — CNN (@CNN) 3 июля 2017 г.

Правоохранительные органы отметили, что инцидент является обычным ДТП. По данным телеканала, водитель машины "перепутал педаль газа и тормоза", в результате чего врезался в пешеходов.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу прохожих недалеко от аэропорта "Логан" в американском городе Бостон. По предварительным данным полиции, как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницы.

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