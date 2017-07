"Перепутал педали": наезд на толпу в Бостоне не является терактом

В полиции Бостона заявили, что наезд на толпу людей недалеко от городского аэропорта Логан не является терактом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY