США и Япония отреагировали на новое ракетное испытание КНДР

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Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты. В Министерстве обороны Японии назвали регулярные ракетно-ядерные испытания КНДР провокацией. Со своей стороны президент США Дональд Трамп призвал Токио, Сеул и Пекин к жестким мерам в отношении Пхеньяна.

КНДР во вторник утром осуществила очередной пуск баллистической ракеты средней дальности. Reuters со ссылкой на командование вооруженных сил США сообщило, что полёт продолжался 37 минут, после чего ракета упала в море, предположительно, в экономической зоне Японии.

В Токио заявили решительный протест действиям Пхеньяна, назвав их очередной провокацией, которая грубо нарушает резолюции Совбеза ООН и представляет угрозу безопасности воздушному и морскому сообщению в регионе.

Президент США Дональд Трамп после запуска в Twitter написал: он считает, что Южная Корея, Япония и Китай должны реагировать жёстко. Пуск ракеты был проведён в канун саммита G20, где, по мнению наблюдателей, Соединённые Штаты как раз будут активно поднимать северокорейскую проблему.

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