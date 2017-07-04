Россиянам увеличат порог задолженности для запрета на выезд за границу

Теги: Общество госдума граница

В Госдуме рассчитывают увеличить минимальную сумму долгов, при которой пристав может ограничить гражданину выезд за границу. Теперь минимальный порог может составить 30 тысяч рублей, при том, что ранее он составлял десять тысяч.

В России может увеличиться минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину выезд за границу. Об этом заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров, пишет газета "Известия".

Ранее минимальный порог был десять тысяч рублей. Однако теперь новые поправки в закон предусматривают увеличение суммы до 30 тысяч.

По словам депутата Байгускарова, нововведение должно вступить в силу 1 октября 2017 года. При этом послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.

Изначально документ был направлен на ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за границу. Сейчас это занимает от семи до десяти дней. Однако премьер-министр страны Дмитрий Медведев в октябре 2016 года на заседании правительства отмечал, что эта процедура должна быть значительно короче, "не больше суток".

Таким образом, благодаря закону, ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

При этом, Байгускаров подчеркнул, что если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав ограничит его выезд и при долге в десять тысяч рублей.

Читайте также:

Минюст назвал сумму долга, при которой могут изъять единственное жилье

В майские праздники из России не смогут выехать более 2 млн граждан