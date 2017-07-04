Глава Кузбасса Тулеев переведен на лечение в Москву

Теги: Общество губернатор москва минздрав кемерово

Губернатора Кемеровской области 73-летнего Амана Тулеева перевели на лечение в Москву после операции на позвоночнике. Процесс реабилитации проходит под контролем главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева перевели на реабилитацию в Москву после операции на позвоночнике по личной инициативе главы Минздрава Вероники Скворцовой, передает ТАСС.

В администрации Кузбасса уточнили, что состояние 73-летнего Тулеева стабильное, и он чувствует себя хорошо.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что 1 июля Тулеева на носилках доставили на аэродром в Кемерово, после чего спецбортом МЧС доставили в Москву.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область уже 20 лет - с 1997 года. С 22 мая губернатор находится в отпуске, который он уже два раза продлевал. Позже стало известно, что Тулеев перенес операцию на позвоночнике в Германии и с 11 июня проходил реабилитацию в кемеровской больнице.

Читайте также:

В администрации Кузбасса заявили о предстоящем возвращении Тулеева к работе

В администрации Кузбасса рассказали о перенесшем операцию Тулееве