СМИ: Путин и Си Цзиньпин обсудили КНДР и Сирию

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Встреча Владимира Путина и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина прошла в Кремле. Накануне вечером лидеры общались в неформальной обстановке, обсудили основные темы сегодняшних переговоров.

Владимир Путин и Си Цзиньпин накануне обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также конфликт в Сирии. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа". Отмечается, что лидеры подтвердили, что выступают против развертывания ПРО THAAD в Южной Корее.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Уже в шестой раз за время пребывания на посту главы КНР он посещает российскую столицу. В руководстве обеих стран отмечают, что отношения России и Китая сейчас можно считать наилучшими за многие годы. А лидеры поддерживают плотный, доверительный и содержательный диалог.

Во вторник на повестке дня - вопросы развития экономического партнёрства, а также международные проблемы. Как отметили в Кремле, позиции Москвы и Пекина совпадают или близки по наиболее острым вопросам: конфликту в Сирии, ситуации на Корейском полуострове, кризису на востоке Украины.