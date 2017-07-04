В России разрешили покупать алкоголь по паспорту болельщика и правам
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С 4 июля в России приобрести алкогольную продукцию можно после предъявления паспорта болельщика или водительских прав. До этого при покупке спиртного было разрешено пользоваться 14 документами, подтверждающими совершеннолетие.
В России с 4 июля расширили список документов, по которым можно приобрести алкогольную продукцию. В него добавили паспорт болельщика (персонифицированная карта зрителя или FAN ID) и водительские права. Это утверждено это приказом Минпромторга России, сообщает "Российская Газета".
В качестве подтверждения совершеннолетнего возраста паспорт болельщика будет действовать до 31 декабря 2018 года. Норма по водительскому удостоверению останется и после этой даты.
Эти правила вводятся в связи с чемпионатом мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Паспорт болельщика обязателен для посещения матчей согласно требованиям ФИФА. Данное условие стало обязательным, так как, среди спонсоров игр, которые будут рекламировать себя на стадионе, есть производители пива.
В настоящий момент для покупки алкоголя в России разрешено пользоваться 14 документами, подтверждающими совершеннолетие. В этот список входят удостоверение беженца, разрешение на временное проживание, вид на жительство, военный билет, загранпаспорт, паспорт моряка.
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