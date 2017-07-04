Найдено тело последнего погибшего на озере под Челябинском

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Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего в результате происшествия с перевернувшейся лодкой под Челябинском. Спасательная операция на месте происшествия завершена. Подробности об обстоятельствах гибели людей будет выяснять следствие.

Найдено тело седьмого погибшего на озере Максимка под Челябинском. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС региона.

"По информации на 9:15 (7:15 по московскому времени) поисково-спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области завершаются. Найден последний погибший, который до сегодняшнего утра считался пропавшим без вести. Его тело поднято на поверхность" - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером на озере в Челябинской области перевернулась лодка. По предварительным данным, в ней находились девять человек. Спастись удалось четверым детям, еще четверо несовершеннолетних погибли. Кроме того, двое взрослых, находившихся на берегу, пропали при попытке оказать тонущим помощь. По предварительным данным, водоем не оборудован ни для купания, ни для катания на лодке. Кроме того, ни у кого из находившихся в лодке не было спасательных жилетов. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.