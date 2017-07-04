Лузянин: Россия и Китай не хотят военного союза

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Стратегическое партнёрство России и Китая: что конкретно стоит за этими словами? На этот вопрос в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Лузянин.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил состояние отношений двух стран - с директором Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергеем Лузяниным. Беседа коснулась в том числе значимости личных контактов Владимира Путина с Си Цзиньпином, а также вопросов, которые они могут обсудить с учётом предстоящей встречи президентов России и США.

"Стратегическое партнерство России и Китая сформировалось в 2001 году в рамках большого российско-китайского договора. За 16 лет партнерство было очень насыщено и то, что сегодня мы наблюдаем, это стратегическое взаимодействие в сфере глобальной безопасности, региональных вопросов развития и безопасности и двусторонних отношений. Москва и Пекин не будут иметь военного союза, стороны этого не хотят. Они не хотят связывать свои руки обязательствами. Но при этом стороны мощно и системно насытили формат партнерства", - сказал Лузянин.

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