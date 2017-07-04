Трамп пообещал помочь Меркель успешно провести саммит G20

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Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили по телефону повестку саммита G20 В Гамбурге. Разговор состоялся после того, как в СМИ появилась предвыборная программа партии Меркель, в которой шла речь о "недружественном" отношении фракции к США. Американский лидер обещал канцлеру помочь успешно провести саммит.

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора предстоящий саммит стран "Большой двадцатки", который пройдет 6-7 июля в Гамбурге, об этом сообщает The Hill.

Лидеры стран также обсудили вопросы климата, торговых отношений, инициативу финансирования предпринимательства среди женщин.

По информации пресс-службы Белого дома, Трамп и Меркель проведут двухстороннюю встречу перед открытием саммита. Американский лидер заявил, что рассчитывает оказать помощь Меркель для успешного проведения G20.

Звонок состоялся по инициативе американской стороны после того, как в СМИ появилась предвыборная программа партии ХДС, лидером которой является Меркель. В ней шла речь о "недружественном" отношении партии к США.

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