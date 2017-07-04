В Алеппо восстанавливают коллекцию Национального музея

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В Сирии самые серьёзные меры принимают для восстановления разрушенных боевиками памятников истории и архитектуры. В Алеппо археологи намерены как можно быстрее открыть для посетителей Национальный музей. В здании выбиты стёкла, вокруг воронки. Но сотрудники, порой, рискуя жизнью, спасли уникальную коллекцию.

Это сегодня Алия Халиб приходит в археологическое общество Алеппо спокойно. А еще полгода назад, под обстрелами, ежеминутно рискую жизнью, пробиралась едва ли не перебежками. Здание оказалось в сотне метров от передовой, передает "ТВ Центр".

"Когда вечером стены здания сотрясались от взрывов, я обещала себе, что это в последний раз, и я не буду больше рисковать своей жизнью и спасать книги, но каждое утро приходила опять, и так мы спасли более 40 тысяч книг", - рассказала сотрудница археологического общества Алеппо Алия Халиб.

Алия составляет каталоги книг, экспонатов и находок, которые были сделаны в мирное время. Еще 6 лет назад в Сирию на раскопки приезжали и российские археологи. Сегодня полевые работы остановлены. Когда в Алеппо начинались боевые действия, власти решили все самые ценные артефакты вывезти в более безопасные районы.

"Мы прямо под обстрелами прятали статуи в деревянный каркас, который изнутри засыпали песком. Это спасало экспонаты от пуль. Большего мы сделать просто не успевали, но почти все памятники в итоге мы спасли", - отметил замдиректора национального музея Алеппо Рахав Хамуи.

Охранять древности музейщикам иногда приходилось самим. Выделить многочисленную и хорошо вооруженную охрану в те дни власти просто не могли. Сколько статуй уничтожены в стране, трудно подсчитать. Для террористов памятники ЮНЕСКО – просто ходовой товар.

Боевики разграбили треть музеев Сирии, 11 некрополей и примерно столько же древних поселений, где проводились археологические раскопки. Как рассказывают искусствоведы, теперь все похищенные ценности появляются в Европе – Германии, Великобритании, Швейцарии. В частных коллекциях и на черном рынке.

В Сирии – более 10 тысяч древних памятников. Римский акведук и цитадель Алеппо, которой уже 30 веков, не разделили судьбу Пальмиры только благодаря вмешательству российских ВКС. Крепость оборонял небольшой гарнизон: всего 26 солдат и офицеров сирийской армии. Окруженные со всех сторон, сражались отважно.

"Боевики много раз пытались атаковать цитадель. Ров мешал подъезду автомобилей, начиненных взрывчаткой. Они пытались пробраться внутрь по акведуку. И по нему, и по главному входу много раз стреляли из миномета, но особых повреждений нет. Уже через год мы планируем открыть цитадель для туристов", - сообщил директор цитадели Ахмад Гариб.

Туристы появились вокруг цитадели через пару месяцев, после освобождения старого города. Но внутри - и крепости и музеев, работы по восстановлению – непочатый край. Сегодня готовят помещения и залы для экспонатов, которые в годы войны эвакуировали. Место их хранения до сих пор – строжайшая тайна. Власти страны пытаются вернуть ценности, похищенные боевиками. Пока удалось отстоять не более 100 артефактов. Да и те, что отобрали у контрабандистов на границе. Увезенные за рубеж, скорее всего, ждет участь тысяч бесценных экспонатов, которые, как и в Сирии, были украдены террористами в Ираке, Ливии и Афганистане.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.