На севере Москвы мужчина разбился насмерть после падения с крыши дома

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В Бескудниковском районе Москвы найдено тело мужчины с характерными для падения с высоты травмами. По данному факту проводится проверка. Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина упал с крыши дома.

В Бескудниковском районе столицы мужчина разбился насмерть, упав с крыши дома. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

"Утром 4 июля поступила информация об обнаружении тела на улице Селигерская в районе дома 18, корпус 2. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп мужчины с травмами, характерными при падении с высоты", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Как отметил источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина упал с крыши дома.