Транспортные расходы депутатов увеличат втрое

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Транспортные расходы депутатов увеличились почти втрое - с 296,8 тысяч до 830 тысяч рублей на одного законодателя в год. Такое решение утвердил комитет Госдумы по регламенту. Позднее эта цифра может вырасти.

Госдума увеличила транспортные расходы депутатов с 296,8 тысяч до 830 тысяч рублей на одного парламентария в год. Впоследствии эта сумма может быть вновь увеличена, пишет газета "Известия".

По словам источника в думском аппарате, это стало возможным благодаря тому, что Госдума сэкономила средства на проведении аналитических исследований, а также депутатских отгулах за свой счет.

Руководитель комитета по регламенту Ольга Савастьянова отметила, что транспортные расходы не индексировались в течение десяти лет. По ее словам, принимая бюджет, в Госдуме посчитали, что средств может не хватить, и необходимо пересмотреть лимиты.

В аппарате пояснили, что в связи с увеличением транспортных лимитов депутаты смогут пользоваться транспортом в регионах в любое время, а не только в региональную неделю, как это было ранее. В частности, многие парламентарии встречаются с избирателями между пленарными заседаниями или в выходные. Ранее в таких случаях им приходилось нанимать машину за свой счет.

Издание отмечает, что для того, чтобы поднять лимит расходов на транспорт до 830 тысяч рублей, Госдуме необходимо найти дополнительно 216 миллионов рублей в год. В нижней палате парламента не освоили деньги "на проведение экспертно-аналитических и социологических исследований" в первом полугодии, на что выделяется 350 миллионов рублей в год. Кроме того, удалось сэкономить 21 миллион рублей на фонде оплаты труда с января по март 2017 года.

Кроме того, парламентарии больше не прогуливают работу в Госдуме. После того, как спикер Вячеслав Володин ввел системы штрафов, они пишут заявления за свой счет.