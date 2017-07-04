Во вторник в Московском регионе будет тепло, пройдут небольшие дожди
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Во вторник в Москве и Московской области воздух прогреется до 23 градусов, ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Ночью тоже не исключен небольшой дождь.
В Московском регионе во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, об этом сообщает портал "Метеоновости".
Погода будет теплой с переменной облачностью, воздух прогреется до 23 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
Предстоящей ночью также возможен небольшой дождь, столбик термометра покажет 8-13 градусов, порывы ветра будут достигать не более 10 метров в секунду.