КНДР объявила об успешном пуске первой межконтинентальной баллистической ракеты

Теги: В мире кндр ракета южная корея

Северная Корея заявила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Северокорейское телевидение объявило, что ракета достигла высоты в 2802 километра и преодолела дистанцию в 933 километра.

Северная Корея объявила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на центральное телевидение КНДР.

Согласно объявлению на северокорейском телевидении, ракета достигла высоты в 2802 километра и преодолела дистанцию в 933 километра, поразив мишень в Японском море.

Как стало известно ранее, КНДР во вторник утром осуществила очередной пуск баллистической ракеты. В командовании вооруженных сил США сообщили, что полёт продолжался 37 минут, после чего ракета упала в море, предположительно, в экономической зоне Японии. В Токио заявили, что ракета достигла высоты в более чем 2,5 тысячи километра.