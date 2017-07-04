Захарова: "химическое шоу" против Дамаска набирает обороты

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Набирающая обороты западная пропаганда против правительства Сирии является частью "химического шоу". Такое заявление сделала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. По её словам, сообщения об использовании отравляющего газа со стороны сирийских военных не имеют доказательств.

О новом смертоносном ударе правительственных сил так называемая Свободная Сирийская армия поспешила объявить в социальных сетях. Речь идет о населенных пунктах в районе Восточная Гута близ Дамаска, передает "ТВ Центр".

"Правительственные войска применили токсичный газ в окрестностях Восточной Гуты. Первая атака была проведена 1 июля. 31 пострадавший среди бойцов Свободной Сирийской армии. Медперсонал, оказывающий помощь, подозревает применение токсичного газа, вероятно, хлорина, судя по симптомам и ранам. Вторая атака была проведена правительственными силами 2 июля. 10 пострадавших с симптомами удушья. Химический элемент, применённый в ходе атаки, вероятно, также хлорин", - говорится в сообщении.

Однако воздух в окрестностях Дамаска по-прежнему чист. Никакого применения отравляющих веществ не зафиксировали, в том числе и специалисты российского центра по примирению враждующих сторон, работающие в этом районе. Примечательно, что готовящиеся якобы лично президентом Асадом химические атаки в Белом доме анонсировали еще на прошлой неделе. Обещали чуть ли не транслировать их в прямом эфире. Откуда такая осведомленность? Возможно, хорошо работает разведка Пентагона. А может быть, эти атаки - не более чем плод воображения заокеанских писателей, штампующих боевые сводки, не выходя из кабинетов. Отсутствие доказательств - их фирменный почерк.

"Несмотря на то, что Сирия уничтожила все свои арсеналы химоружия, мы по-прежнему наблюдаем информационные нападки. Сирийские войска одерживают победу за победой, во многих районах подписываются соглашения о перемирии. Так зачем Сирии использовать химическое оружие, которое подрывает наш авторитет перед международным сообществом? Сирийское правительство никогда бы не пошло на столь глупые меры. США начали новый акт агрессии. Нас это не удивляет", - заявил заместитель министра обороны Сирии Фейсал Микдад.

Намеренная дезинформация - один из способов достижения цели, ради которой, очевидно, была сформирована грозная международная коалиция. Вспомнить хотя бы остающиеся в постоянной ротации видеокадры предыдущих химатак. Все это настоящая интервенция - военное, политическое, экономическое и информационное вмешательство одного государства в дела другого. Ситуацию с очередным новостным вбросом во вторник прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Химическое шоу" набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, - сообщение о "применении отравляющего газа в Восточной Гуте". Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб", фиксирует начало "химической атаки" и её осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык - именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы. Это не разговорный английский, не бытовой и не литературный. Это язык международно-правового общения. Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением Председателя Совбеза с осуждением "химических атак режима против мирных граждан". Но и это только прелюдия", - сказала она.

Назначенные исполнители химатак должны покрывать настоящих - это еще одна задумка заокеанских режиссеров. Химические удары в Сирии случаются. Но при детальном рассмотрении след ведет не к правительственным войскам, а к так называемой Свободной армии, спонсоры которой известны. Хотя бы по маркировке поставляемых боеприпасов.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".