Власти КНДР заявили, что могут нанести удар по любой точке планеты

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КНДР может нанести удар по любой точке планеты и надежно охранять мир во всех регионах. Такое заявление сделал Пхеньян после очередного запуска баллистической ракеты. Несмотря на многочисленные предупреждения мирового сообщества, Северная Корея продолжает испытания, которые осуждают её соседи.

Центральное телевидение Северной Кореи сообщило об успешно произведенном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", которое прошло по личному приказу Ким Чен Ына. Ракета пролетела 930 километров за 40 минут и упала в исключительной экономической зоне Японии, передает "ТВ Центр". Находящиеся в акватории корабли получили соответствующее предупреждение и команду информировать местные подразделения, если обнаружат обломки на поверхности воды.

В понедельник Северная Корея праздновала день стратегических войск народной армии. В центральной партийной газете при этом вышла большая статья о том, что Пхеньян способен нанести ракетный удар "когда угодно", и все пуски будут успешными, так как ракеты не смогут засечь благодаря скоростным мобильным пусковым установкам. И хотя прямые угрозы в адрес США на этот раз отсутствовали, американский президент поспешил прокомментировать произошедшее.

"Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этот парень может заниматься чем-то еще в своей жизни? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут терпеть это дальше. Возможно, Китай предпримет жесткий шаг против Северной Кореи и покончит с этой глупостью раз и навсегда", - сказал Дональд Трамп.

Премьер-министр Японии заявил, что видит ракетных испытаниях угрозу и добавил, что поднимет вопрос на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии. "Северная Корея еще раз проигнорировала все предупреждения международного сообщества. Япония предпримет все меры, чтобы усилить давление на КНДР, объединяясь в этом вместе с США и Южной Кореей. Я также планирую призвать председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина занять "более конструктивную" позицию в отношении Северной Кореи", - отметил Синдзо Абэ.

Что именно в понимании японского премьера более конструктивная позиция, он пока не уточнял. Россия и Китай считают, что все проблемы этого конфликта должны быть решены мирным путем. В ходе встречи в понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин снова подтвердили свое намерение сотрудничать и совместно содействовать переговорам на Корейском полуострове.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".