На Украине меняется отношение к "героям АТО"

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50 миллиардов долларов. Так на Украине оценили финансовые убытки за все время конфликта в Донбассе. Данные привели в Министерстве обороны страны. Погибшими только официально числятся почти три тысячи киевских силовиков. Еще более десяти тысяч получили ранения. Но если раньше воевавших на юго-востоке считали практически героями, то теперь они все чаще попадают в после зрения правоохранителей.

Шрамы и гематомы на лице участника АТО Руслана Бабарикова - результат не боевых действий, а, как он утверждает, общения с киевскими полицейскими. Два года он провел в Донбассе - и ни царапины, а тут - такие ранения, передает "ТВ Центр".

"Я был как мальчик для битья. Меня кто с руки, кто с ноги. Меня в этой комнате... мне просто наносили телесные повреждения", - рассказал Бабариков.

Однако глядя на комплекцию мужчины и учитывая тот факт, что в полиции он оказался с товарищем, в полную его безобидность поверить трудно. Подтверждают это и кадры, на которых запечатлен момент задержания мужчин. После того, как их машину остановили, выяснилось, что оба пьяны. "Человек, который был на пассажирском сиденье, вышел из машины и ударил полицейского, а затем упал и разбил себе лицо", - сообщила руководитель отдела коммуникаций главного управления Нацполиции Киева Оксана Блыщик.

Примечательно, что еще совсем недавно полиция не рисковала применять жесткие меры против воевавших в Донбассе. Их считали практически героями. Но участники боев против граждан своей страны - в основном, из неконтролируемых батальонов - все чаще становятся фигурантами криминальных сводок. На бытовом уровне для власти это вроде бы не страшно, но массовые митинги под стенами Рады и администрации президента ей совсем не нравятся. Значит, пришло время действовать.

Но куда опаснее дня Украины, по мнению киевских властей - российский язык и российская культура. То они призывают полоскать рот после каждого русского слова, теперь в Верховную раду внесли законопроект о полном запрете гастролей артистов. Наказание вплоть до уголовного.

"Чем более жестко будет действовать Служба безопасности в плане запрета въезда тех российских певцов, которые посещали аннексированный Крым и незаконно пересекли границу Украины, тем чище будет наш воздух от российской гадости", - сказал представитель Министерства внутренних дел Украины Зоран Шкиряк.

Впрочем, этот пункт уже и безо всяких поправок в закон активно реализуется. Регулярно пополняется черный список деятелей российской культуры. Апофеозом стал скандал, когда на Евровидение СБУ не пустила нашу певицу Юлию Самойлову. Ничего с этим политическим решением не смогли сделать и организаторы конкурса. Но удивляться нечему, если, например, даже МИД Чехии признает за Киевом право защищать свои границы от нежелательных граждан Чехии. В минувшее воскресенье пограничники не разрешили въезд депутату парламента этой страны Милану Шарапатке. Причина - его участие в наблюдательной миссии во время референдума в Крыму весной 2014 года. Киевские власти заявляют о желании дружить со всем миром, но постоянно делают шаги, говорящие об обратном. Так, в Израиле недоумение вызвала недавняя смена названия проспекта Ватутина в Киеве на проспект Шухевича - пособника нацистов и участника карательной операции против еврейского населения Львова. Возмутились даже в парламенте Израиля.

"Сама попытка увековечить его имя в названии улицы в столице Украины оскорбляет память миллионов евреев, уничтоженных нацистами, и наносит удар по национальной памяти еврейского народа", - отметил депутат парламента Израиля Константин Развозов.

Как вызывают удивление и слова экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. В эфире одного из центральных телеканалов он открыто призывает к террористическим атакам на Россию. "Если это действительно война, а не игра для президента Порошенко, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", - указал Гриценко.

Как эти слова соотносятся со стремлением Киева в цивилизованную европейскую семью, сказать сложно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".