Москва и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве
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Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая подписали во вторник соглашение о сотрудничестве.
Власти Москвы и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие в разработке новых образовательных технологий, организацию научных исследований, а также повышение квалификации педагогов столичных учебных заведений, сообщает "ТВ Центр".
"Сотрудничество в области развития и поддержки среднего профессионального образования Москвы. Соглашение считаю взаимовыгодным. С одной стороны, мы включаем большой потенциал, который есть у Академии образования - их знания, опыт, научную базу, с другой стороны, это опыт Москвы, ее системы образования, которая в стране по праву считается лучшей", - отметил Собянин.
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