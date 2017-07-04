В Крыму стартовал молодежный образовательный форум "Таврида"

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Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" торжественно открылся в Крыму. Уже в третий раз на полуостров приезжают лучшие представители творческой молодежи из всех регионов России. Первую смену открыли юные архитекторы, дизайнеры и урбанисты. Все они хотят сделать свои города комфортными и современными. И в этом им помогут профессионалы - в ходе форума студентов ждут мастер-классы, лекции и конкурсы.

Узнать за 60 секунд. Молодежный форум "Таврида" начинается с вопросов и головоломок. Так сотни парней и девчонок со всей страны знакомятся друг с другом. Первая смена собрала в Крыму молодых архитекторов и дизайнеров, передает "ТВ Центр".

Чтобы приехать в Крым, они прошли серьезный конкурс. У каждого своя собственная и одна общая цель на всех. Сделать окружающую среду родных городов комфортной и красивой. Лена из Воронежа мечтает сама построить тактильный парк для детей. Проект и смета уже готовы. На "Тавриду" приехала за поддержкой.

Помочь тем, кто хочет изменить мир. Мастер-классы профессионалов и советы от лучших в своем деле. Здесь, в своеобразном Артеке для студентов, будущие специалисты встретятся с теми, кто уже добился многого в своем деле. Общение на берегу Черного моря, которое может заменить месяцы за партой.

Это уже третье лето подряд, когда Крым объединяет представителей десятка профессий. За два месяца на Байкальской косе побывают начинающие поэты, режиссеры, музыканты, журналисты и преподаватели. "Таврида", которую называют творческой лабораторией на берегу Черного моря, к экспериментам готова.

Желающих попасть на этот форум так много, что конкурс сюда сравнивают с поступлением в престижный вуз. Этим летом здесь побывают больше трех тысяч молодых профессионалов. Уже через неделю архитекторов и дизайнеров сменят начинающие художники и скульпторы.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.