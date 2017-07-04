Безработную москвичку избили и ограбили на 2 миллиона рублей
Теги: избиение Происшествие москва кража
На западе Москвы двое неизвестных напали на безработную женщину возле подъезда. Они избили ее и украли рюкзак, в котором находились более чем 2 миллиона рублей. Пострадавшая находится в больнице.
На западе столицы двое неизвестных избили безработную москвичку около подъезда и украли у нее рюкзак с деньгами, об этом сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел возле дома на Можайском шоссе. Два злоумышленника избили 44-летнюю безработную женщину и отобрали у нее рюкзак, в котором находились 31 тысяча 200 евро, 10 тысяч рублей, паспорт и телефон. Общая сумма ущерба составила 2,1 миллиона рублей.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице. У нее ушибы мягких тканей головы и перелом надколенника.
По данному инциденту полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж".
Читайте также:
На востоке Москвы пьяный мужчина избил медбрата в больнице
В столице задержали москвича за избиение гражданина Камеруна
СК возбудил дело после избиения школьницы сверстницами в Москве