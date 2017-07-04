В ЛНР предотвратили теракт против наблюдателей СММ ОБСЕ

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В ЛНР предотвращен теракт украинских спецслужб против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По словам главы министерства госбезопасности самопровозглашенной республики Леонида Пасечника, в Луганске действовала диверсионно-разведывательная группа в составе, как минимум, двух человек.

В самопровозглашенной Луганской народной республике предотвращен теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника.

По его словам, украинские спецслужбы планировали совершить очередной теракт на территории ЛНР. Пасечник добавил, что "объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ".

Глава МГБ подчеркнул, что в Луганске действовала диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков, в составе как минимум двух человек. В их задачи входила ликвидация международных наблюдателей.