В ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане пострадали около 20 человек

Теги: дагестан ДТП автобус пострадавшие

В Тарумовском районе Дагестана пассажирский автобус Ikarus съехал в кювет, 19 человек получили ранения, среди них есть двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу.

В результате аварии в Тарумовском районе Дагестана с участием пассажирского автобуса Ikarus рейсом "Черкесск-Махачкала" пострадали 19 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главврача районной больницы Ларису Мельникову.

Всех раненных с различной степенью тяжести отправили в больницу, среди пострадавших есть двое детей. Им оказали амбулаторную помощь.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за неосторожности водителя автобуса, который не заметил дорожные знаки о ремонтных работах из-за чего съехал в кювет. Сообщается, что в автобусе находился 51 человек.